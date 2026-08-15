Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

В Подмосковье заработала горячая линия для тех, кто пострадал от ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, минувшей ночью удары дронов пришлись сразу на несколько городских округов региона. Есть раненые, их точное число пока устанавливают. Также повреждены жилые дома.

Чтобы быстро принимать обращения и помогать людям с юридическими вопросами, прокуратура запустила отдельную линию связи.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители ведомства Московской области, прокурор Сергей Забатурин поручил городским прокурорам взять развитие ситуации под личную ответственность. Теперь их работа строится вокруг живого взаимодействия с ведомствами и администрациями — чтобы помощь пострадавшим была не формальной, а реальной и комплексной.

Напомним, что минувшей ночью Московская область подверглась массированному налёту беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьёва, силы ПВО сбили восемь аппаратов над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском. Тяжелее всего пришлось Шатуре, где дрон угодил в частный дом: ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний мальчик, состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое.