В ночь на 11 августа в сторону Московского региона летели 237 БПЛА ВСУ

В период с 20:30 десятого августа до 8:30 одиннадцатого августа в сторону Московского региона летели 237 беспилотных летательных аппаратов, большая часть из них была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах к столице. 13 беспилотников были уничтожены непосредственно на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Тем временем в Воронежской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два склада. На одном из объектов огонь удалось локализовать на 16 тысячах квадратных метров, а на другом площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров — там тушение продолжается. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также зафиксировано ещё два случая ранений среди местных жителей: один пострадавший в момент удара был на открытой местности, а другой — на площадке крупного логистического объекта.