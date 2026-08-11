Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 00:40

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 13

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системами противовоздушной обороны пресечена попытка атаки ещё шести БПЛА, следовавших курсом на столицу, в настоящее время на местах падения обломков задействованы оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно сводкам мэра, за сегодня это уже 13-й случай, когда дроны не долетели до Москвы.

Расчёты ПВО 11 августа уничтожили семь БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Расчёты ПВО 11 августа уничтожили семь БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Ранее в Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar