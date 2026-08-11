Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 13

Системами противовоздушной обороны пресечена попытка атаки ещё шести БПЛА, следовавших курсом на столицу, в настоящее время на местах падения обломков задействованы оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно сводкам мэра, за сегодня это уже 13-й случай, когда дроны не долетели до Москвы.

Ранее в Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.