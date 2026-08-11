Расчёты ПВО 11 августа уничтожили семь БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Ранее в Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.