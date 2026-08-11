Расчёты ПВО 11 августа уничтожили семь БПЛА ВСУ, летевших на Москву
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Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, следовавших в сторону столицы, на месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.
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