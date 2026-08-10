Водитель грузовика погиб при атаке дрона на АЗС в ДНР
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Водитель грузовика погиб в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ДНР. Ещё один человек получил ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Пролетарском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс погиб водитель грузовика, мужчина 1979 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Пострадавшим оказался сотрудник АЗС. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Атаки беспилотников продолжаются и на другие российские регионы. Только 10 августа системы ПВО уничтожили 215 украинских БПЛА за 12 часов — дроны сбивали над 11 регионами, Краснодарским краем, Крымом, а также Чёрным и Азовским морями.
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