Встретили как положено: ПВО России за день разнесла 215 украинских БПЛА

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов: за 12 часов (с 8 утра до 8 вечера мск) российские системы ПВО уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа.

Поражение объектов зафиксировано в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, Подмосковье, Краснодарском крае и Республике Крым. Также вражеские БПЛА были ликвидированы над акваториями Чёрного и Азовского морей.



А ранее сообщалось, что в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 дронов — в основном над морем и вдали от берега. Из-за падения обломков в районе пляжа Инжир загорелся лес, спасатели эвакуировали отдыхающих из кемпинга. По предварительным данным, пострадавших нет.