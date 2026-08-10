Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 17:51

Встретили как положено: ПВО России за день разнесла 215 украинских БПЛА

ПВО за сутки уничтожила 215 украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов: за 12 часов (с 8 утра до 8 вечера мск) российские системы ПВО уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа.

Поражение объектов зафиксировано в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, Подмосковье, Краснодарском крае и Республике Крым. Также вражеские БПЛА были ликвидированы над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 78
Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 78

А ранее сообщалось, что в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 дронов — в основном над морем и вдали от берега. Из-за падения обломков в районе пляжа Инжир загорелся лес, спасатели эвакуировали отдыхающих из кемпинга. По предварительным данным, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar