Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 78

Число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск в Татарстане выросло до 78. Об этом информирует пресс-служба главы республики.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 78 пострадавших. Из них 25 человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии в медучреждении Набережных Челнов.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Нижнекамскую ЦРБ, чтобы лично ознакомиться с ходом лечения пациентов. Минздрав региона усилил работу медицинских бригад, пострадавшим оказывается полный комплекс необходимой помощи. Руководитель республики выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.