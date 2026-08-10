По 2 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Семьи погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщили власти Татарстана.

Компенсации также получат жители, чьё имущество было повреждено или полностью утрачено. Размер такой помощи определят по установленным нормативам.

По актуальным данным, число погибших после атаки на Нижнекамск увеличилось до 13 человек. Среди жертв оказался ребёнок. За медицинской помощью обратились 75 жителей, 21 человека госпитализировали.

В Нижнекамске открыли пункт временного размещения на базе лицея № 3 имени А. С. Пушкина. Там же можно подать заявление о повреждении имущества. Семьям, чьи дома потребуют серьёзного ремонта, власти пообещали предоставить временное жильё на период восстановительных работ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Нижнекамск. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц. 10 августа в Татарстане объявлено днём траура, праздничные и развлекательные мероприятия отменены.