Число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13

В Нижнекамске возросло количество жертв после недавнего налета беспилотных летательных аппаратов. По уточнённым данным пресс-службы руководителя Татарстана, в результате происшествия скончались 13 человек.

Масштаб разрушений и последствия инцидента в настоящее время устанавливаются профильными ведомствами. Ранее власти сообщали о меньшем количестве пострадавших, однако поисково-спасательные мероприятия позволили обнаружить тела остальных граждан.

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.