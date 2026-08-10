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Регион
10 августа, 07:56

Число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Нижнекамске возросло количество жертв после недавнего налета беспилотных летательных аппаратов. По уточнённым данным пресс-службы руководителя Татарстана, в результате происшествия скончались 13 человек.

Масштаб разрушений и последствия инцидента в настоящее время устанавливаются профильными ведомствами. Ранее власти сообщали о меньшем количестве пострадавших, однако поисково-спасательные мероприятия позволили обнаружить тела остальных граждан.

Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок
Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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