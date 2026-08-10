Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок

В числе жертв украинского удара по Нижнекамску оказался один ребёнок. Об этом сообщает Mash .

В медицинские учреждения экстренно госпитализировали двадцать восемь пострадавших. Среди доставленных в клиники находится один ребенок, которому сейчас оказывают помощь лучшие специалисты республики. Для усиления местных медиков в зону бедствия направлены дополнительные врачебные бригады из Набережных Челнов. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.