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Регион
10 августа, 07:43

Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В числе жертв украинского удара по Нижнекамску оказался один ребёнок. Об этом сообщает Mash.

В медицинские учреждения экстренно госпитализировали двадцать восемь пострадавших. Среди доставленных в клиники находится один ребенок, которому сейчас оказывают помощь лучшие специалисты республики. Для усиления местных медиков в зону бедствия направлены дополнительные врачебные бригады из Набережных Челнов. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.

После атаки БПЛА в Нижнекамск направили медиков из Набережных Челнов
После атаки БПЛА в Нижнекамск направили медиков из Набережных Челнов

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 12 человек, 39 пострадали. В республике объявлен траур.

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Оксана Попова
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