Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок
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В числе жертв украинского удара по Нижнекамску оказался один ребёнок. Об этом сообщает Mash.
В медицинские учреждения экстренно госпитализировали двадцать восемь пострадавших. Среди доставленных в клиники находится один ребенок, которому сейчас оказывают помощь лучшие специалисты республики. Для усиления местных медиков в зону бедствия направлены дополнительные врачебные бригады из Набережных Челнов. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 12 человек, 39 пострадали. В республике объявлен траур.
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