Трагедия в Нижнекамске: Атака дронов унесла жизни 12 человек, 39 пострадали

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно последним официальным данным, в результате налёта погибли 12 человек, ещё 39 получили ранения различной степени тяжести.

Атака началась в утренние часы. По сообщениям очевидцев, жители слышали серию взрывов, после чего в нескольких районах города начались пожары. Экстренные службы были оперативно направлены на места происшествий.

Всем раненым оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни людей, получивших травмы различной степени тяжести.

Власти региона координируют действия спасателей и медиков. Ситуация находится на особом контроле руководства республики.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. О мерах безопасности и состоянии инфраструктуры в городе будет сообщено дополнительно.

Утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими.