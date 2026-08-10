В Татарстане объявлен траур по погибшим при атаке на Нижнекамск
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В Республике Татарстан объявлен траур в связи с трагическими событиями в Нижнекамске. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей сегодня утром.
Информацию о введении режима траура подтвердили в пресс-службе главы региона. На всей территории республики приспущены государственные флаги, в сетках вещания телеканалов и радиостанций ожидаются изменения — развлекательный контент будет снят с эфира.
Утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В настоящий момент известно о погибших в результате инцидента.