В Татарстане объявлен траур по погибшим при атаке на Нижнекамск

В Республике Татарстан объявлен траур в связи с трагическими событиями в Нижнекамске. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей сегодня утром.

Информацию о введении режима траура подтвердили в пресс-службе главы региона. На всей территории республики приспущены государственные флаги, в сетках вещания телеканалов и радиостанций ожидаются изменения — развлекательный контент будет снят с эфира.