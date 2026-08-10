Атака БПЛА на Нижнекамск 10 августа 2026 года: погибшие, пострадавшие и последние новости

Атака БПЛА на Нижнекамск 10 августа 2026 года: 13 погибших, 48 раненых. Что известно о пострадавших, выплатах, ПВР и работе аэропорта Бегишево.

Обновлено 10 августа 2026 года в 14:10 мск.

Утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребёнок. 48 человек получили ранения, всего за медицинской помощью обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован.

Беспилотники атаковали производственные объекты и жилой сектор. В городе повреждён в том числе жилой дом на Школьном бульваре. Для жителей развёрнут пункт временного размещения, власти объявили о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска Бегишево сняты. В Татарстане 10 августа объявлен днём траура.

Что произошло в Нижнекамске 10 августа

Режим «Беспилотная опасность» на территории Татарстана был введён ночью. Утром угроза атаки БПЛА распространилась в том числе на Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу. Росавиация временно ограничила приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска — Бегишево.

В 08:19 Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников над территорией Татарстана. Точное число дронов, сбитых непосредственно над республикой, не называлось. В 08:31 власти Татарстана официально подтвердили массированную атаку на Нижнекамск и сообщили, что атакованы производственные и гражданские объекты и есть погибшие.

К 09:04 непосредственную угрозу атаки БПЛА для Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя и Заинска отменили. При этом на 09:10 режим беспилотной опасности в Татарстане и ограничения в аэропортах ещё сохранялись.

Сколько человек погибли и пострадали при атаке на Нижнекамск

По последним данным, в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 13 человек, в том числе ребёнок. Среди погибших также есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

Ранения получили 48 человек. Всего за медицинской помощью после атаки обратились 75 человек, 21 был госпитализирован.

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что состояние большинства пациентов не вызывает серьёзных опасений. Повышенного внимания врачей требуют два человека: один получил ранение спинномозгового канала, второй — поражение грудной клетки. Их состояние оценивается как стабильное.

Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница работает в усиленном режиме. В город также направлены дополнительные медицинские бригады. В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что в Татарстане сформирован достаточный запас компонентов крови всех групп.

Какие объекты повреждены в Нижнекамске

По официальным данным, беспилотники атаковали производственные объекты и жилой сектор Нижнекамска. В результате атаки повреждён жилой дом на Школьном бульваре. В некоторых квартирах выбило окна, повреждены оконные рамы.

Полный перечень повреждённых промышленных объектов власти пока не раскрывали.

Жители, чьё имущество пострадало, могут обратиться в службу учёта претензий по телефонам 8 (8555) 35-10-72 и 8 (8555) 35-10-00. Для получения записей с видеодомофонов и камер видеонаблюдения работает ситуационный центр: 8 (8555) 41-56-36.

В Татарстане объявили траур после атаки на Нижнекамск

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил траур по погибшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Решение было объявлено утром 10 августа.

В республике приспущены государственные флаги. Из сеток теле- и радиовещания убирают развлекательные программы.

Что с аэропортом Нижнекамска Бегишево

Из-за угрозы атаки БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска Бегишево. Аналогичные меры вводились в аэропортах Казани и Бугульмы.

По последнему подтверждённому сообщению на 09:10, ограничения в аэропортах ещё сохранялись, несмотря на отмену непосредственной угрозы атаки для Нижнекамска. Статус работы аэропорта может меняться оперативно, поэтому пассажирам необходимо проверять данные своего рейса у авиакомпании и на онлайн-табло аэропорта.

Как помогают пострадавшим в Нижнекамске

После атаки Рустам Минниханов провёл оперативное совещание и поручил обеспечить пострадавших всей необходимой медицинской помощью, а профильным службам — оперативно ликвидировать последствия атаки.

В Нижнекамск направлены мультидисциплинарные медицинские бригады из Республиканской клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи имени Акчурина. Работу скорой помощи дополнительно усилили пять бригад из Набережных Челнов и одна бригада Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб.

Какие выплаты получат семьи погибших и пострадавшие

2 млн семьям погибших; 600 тыс. и 300 тыс. пострадавшим в зависимости от тяжести; отдельная компенсация за повреждённое/утраченное имущество.

Где размещают жителей пострадавшего дома

ПВР — лицей № 3 им. А. С. Пушкина; вместимость более 100 человек; вода, питание, психологи, возможность сразу подать заявление о повреждении имущества; к 11:00 туда обратились 93 человека.

Горячие линии после атаки БПЛА на Нижнекамск

Узнать официальную информацию о пострадавших можно по горячей линии Нижнекамской центральной районной больницы:

8 (8555) 32-22-01.

Прокуратура Татарстана также открыла горячие линии по вопросам соблюдения прав граждан и оказания необходимой помощи:

8 (8555) 470-303;

8 (843) 291-18-81.

Хронология атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа 2026 года

02:50 — на территории Татарстана вводится режим «Беспилотная опасность».

Около 05:00 — угроза атаки БПЛА объявляется для городов Закамья, в том числе Нижнекамска.

Утром — Росавиация вводит временные ограничения на работу аэропортов Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

08:19 — Минобороны сообщает об уничтожении беспилотников над Татарстаном. Точное количество дронов над республикой не раскрывается.

08:31 — власти Татарстана официально подтверждают массированную атаку на Нижнекамск, удары по производственным и гражданским объектам и гибель людей.

08:45 — объявлено решение Рустама Минниханова о трауре по погибшим.

09:04 — непосредственная угроза атаки БПЛА для Нижнекамска и ряда других городов отменена. Режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать.

09:27 — власти сообщают об усилении медицинской помощи: в Нижнекамск направлены дополнительные бригады, в больнице создан оперативный штаб.

09:57 — число погибших увеличивается до 12, сообщается о 39 пострадавших.

10:33 — Минздрав сообщает о 40 пострадавших, 22 госпитализированных. Среди погибших — ребёнок, ещё двое детей ранены.

10:39 — аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу.

10:50 — число погибших увеличилось до 13.

После 11:00 — СК сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте.

12:29 — число раненых увеличилось до 48.

12:53 — власти сообщили, что за медицинской помощью обратились 75 человек, 21 госпитализирован.

13:25 — отменено празднование 60-летия Нижнекамска, намеченное на 15 августа.

13:39 — стало известно о работе ПВР для жителей пострадавшего дома.

13:59 — объявлены размеры выплат семьям погибших и пострадавшим.

14:10 — ФМБА сообщило о достаточном запасе компонентов крови.

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