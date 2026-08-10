Стальная стена: Рой из 456 украинских БПЛА сгорел под огнём нашей ПВО этой ночью

Минобороны России сообщило об отражении одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 456 украинских летательных аппаратов самолётного типа.

Работа по целям велась на огромном пространстве — от западных границ до Поволжья и южных рубежей страны. География перехвата охватывает Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Белгородскую, Орловскую, Воронежскую, Ростовскую, Пензенскую, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую и Самарскую области. Также под защитой оказались Московский регион, Краснодарский край, а также территории Республики Татарстан и Республики Крым.

Российские зенитные ракетные комплексы продемонстрировали высокую плотность огня и эффективность работы расчётов. Ни один из выпущенных противником дронов не смог прорваться к важным государственным или военным объектам. Все аппараты были нейтрализованы на безопасном удалении от населённых пунктов.

Информации о разрушениях на земле и пострадавших среди гражданского населения в результате этой массированной атаки не поступало. Силовые структуры продолжают мониторинг воздушного пространства для предотвращения новых попыток прорыва.

Параллельно с обороной тыловых районов российские военные наносят ответные высокоточные удары. Целями становятся транспортно-логистические центры и распределительные узлы ВСУ, которые используются для накопления вооружений.

Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет.