В Севастополе из-за падения обломков БПЛА проводится эвакуация людей из кемпинга
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По данным спасательной службы Севастополя, в результате падения обломков сбитых беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелся лес в районе пляжа Инжир — зафиксировано два очага возгорания. Спасатели и сотрудники лесхоза проводят эвакуацию людей из кемпинга на пляже. Ситуация находится под контролем, на месте работают все профильные службы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее в Шебекинском округе в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Утром беспилотник атаковал территорию частного жилого дома в селе Новая Таволжанка. Женщина погибла на месте происшествия — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
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