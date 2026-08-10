В Севастополе из-за падения обломков БПЛА проводится эвакуация людей из кемпинга

По данным спасательной службы Севастополя, в результате падения обломков сбитых беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелся лес в районе пляжа Инжир — зафиксировано два очага возгорания. Спасатели и сотрудники лесхоза проводят эвакуацию людей из кемпинга на пляже. Ситуация находится под контролем, на месте работают все профильные службы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.