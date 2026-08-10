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10 августа, 04:51

В Белгородской области в результате удара БПЛА по частному дому погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Шебекинском округе в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Утром беспилотник атаковал территорию частного жилого дома в селе Новая Таволжанка. Женщина погибла на месте происшествия — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Свыше 70 беспилотников уничтожены силами ПВО в Ростовской области 10 августа
Свыше 70 беспилотников уничтожены силами ПВО в Ростовской области 10 августа

Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины. Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.

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Алена Пенчугина
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