В Белгородской области в результате удара БПЛА по частному дому погибла женщина
Обложка © Life.ru
В Шебекинском округе в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Утром беспилотник атаковал территорию частного жилого дома в селе Новая Таволжанка. Женщина погибла на месте происшествия — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины. Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.