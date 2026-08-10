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Регион
10 августа, 04:09

Свыше 70 беспилотников уничтожены силами ПВО в Ростовской области 10 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Ростовской области ночью сбили более 70 беспилотников. Цели уничтожены в Каменске-Шахтинском и семи районах: Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13
Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13

Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины. Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.

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Алена Пенчугина
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