Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 01:33

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Сбиты ещё пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых с начала атак БПЛА достигло 13.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в «Максе».

Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву
Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву

Расчёты ПВО также отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar