Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13

Сбиты ещё пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых с начала атак БПЛА достигло 13.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в «Максе».

Расчёты ПВО также отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.