Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.