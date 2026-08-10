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10 августа, 00:52

Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

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ПВО сбила два дрона ВСУ в Тульской области, пострадавших нет

Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Алена Пенчугина
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