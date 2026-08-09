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Регион
9 августа, 08:08

СК возбудил дело о теракте после удара по Белгороду

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

СК России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на гражданские объекты Белгорода. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, Главное следственное управление СК России расследует произошедшее по статье 205 УК РФ о террористическом акте.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород», — сказала Петренко.

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Напомним, ночью Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. В результате взрывов загорелись два автомобиля и частный дом, также повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное здание и другие объекты. Три человека погибли, 25 пострадали.

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Дарья Денисова
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