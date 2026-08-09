СК возбудил дело о теракте после удара по Белгороду

СК России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на гражданские объекты Белгорода. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, Главное следственное управление СК России расследует произошедшее по статье 205 УК РФ о террористическом акте.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород», — сказала Петренко.