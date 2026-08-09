Ещё одна потеря: Шестого погибшего нашли при разборе конструкций дома после атаки ВСУ на Белгород

Число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнём, обнаружено тело ещё одного погибшего мужчины», — говорится в сообщении.

За медицинской помощью также обратились ещё двое мужчин, получивших ранения во время ночной атаки. Врачи оказали им помощь и назначили амбулаторное лечение.

Оперштаб также сообщил о новых ударах по населённым пунктам региона. В селе Салтыково Белгородского округа беспилотник атаковал предприятие, после чего начался пожар. В посёлке Октябрьский FPV-дрон повредил частный дом. Ещё один БПЛА вызвал возгорание на территории предприятия. В Ясных Зорях дрон повредил кабину и топливный бак грузовика.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа беспилотники повредили два частных дома. В Вознесеновке удар пришёлся по автомобилю, ограждению и воротам домовладения. В Терновом повреждения получили подвал и хозяйственная постройка.

В Илек-Кошарах Ракитянского округа БПЛА повредил инфраструктурный объект и здание предприятия. В хуторе Добрино удар пришёлся по крыше частного дома.

В Краснояружском округе беспилотник повредил гараж в хуторе Вязовском. В Красноорловском FPV-дрон повредил крышу и окна жилого дома.

В селе Косилово Грайворонского округа БПЛА атаковал коммерческий объект. Повреждения получили вход, окна, фасад и кровля здания. В Почаеве дрон повредил хозяйственную постройку на территории частного дома.