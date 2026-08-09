ПВО сбила два дрона ВСУ в Тульской области, пострадавших нет
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В Тульской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, отметив также, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Ещё два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Предварительные данные не выявили разрушений жилых и инфраструктурных объектов.
Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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