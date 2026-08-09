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9 августа, 20:23

ПВО сбила два дрона ВСУ в Тульской области, пострадавших нет

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Тульской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, отметив также, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Ещё два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Предварительные данные не выявили разрушений жилых и инфраструктурных объектов.

Два человека погибли и семь пострадали при ударах ВСУ по территории ДНР
Два человека погибли и семь пострадали при ударах ВСУ по территории ДНР

Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Алена Пенчугина
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