Два человека погибли и семь пострадали при ударах ВСУ по территории ДНР

В воскресенье в результате ударов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики погибли два человека, ещё семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

На железнодорожном перегоне Волноваха — Карань под удар попал тепловоз: погиб 19-летний дублёр помощника машиниста. Машинист и его помощник, мужчины 1981 и 1991 годов рождения, госпитализированы с ранениями средней тяжести. На автодороге Р-280 «Новороссия» у села Камышеватое в результате атаки дрона погиб мужчина 1978 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки пострадал оператор автозаправочной станции — мужчина 1971 года рождения. Во время другой атаки в том же районе ранения получили женщины 2005 и 1964 годов рождения, а также мужчина 1971 года рождения. В Центрально-Городском районе Макеевки ранен мужчина 1973 года рождения.

В результате обстрелов повреждены три жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, шесть грузовых и два легковых автомобиля, а также спецтехника. Разрушения зафиксированы в Мариуполе, Горловке, Докучаевске, Харцызске, а также в Волновахском, Великоновоселковском, Мангушском и Шахтёрском муниципальных округах.

Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.