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Регион
10 августа, 01:23

Расчёты ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты семь дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём телеграм-канале, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, уже сбиты семь беспилотников.

«Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал он.

Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву
Силы ПВО 10 августа сбили восемь дронов, летевших на Москву

Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Алена Пенчугина
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