Расчёты ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты семь дронов
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём телеграм-канале, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, уже сбиты семь беспилотников.
«Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал он.
Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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