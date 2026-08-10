Расчёты ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты семь дронов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём телеграм-канале, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, уже сбиты семь беспилотников.

«Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал он.