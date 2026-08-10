В Севастополе ликвидировали 15 БПЛА ВСУ, загорелся лес в районе пляжа Инжир
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В Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. На месте работают все необходимые службы.
Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.
Тем временем число погибших после массированной атаки БПЛА на Белгород выросло до шести. Тело ещё одного мужчины нашли при разборе конструкций многоквартирного дома. Напомним, в ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее власти сообщали о пяти погибших и 25 раненых, включая двух детей. В городе загорелись автомобили, многоквартирные и частный дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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