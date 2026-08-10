После атаки БПЛА в Нижнекамск направили медиков из Набережных Челнов

Помощь пострадавшим после атаки беспилотников усиливают в Нижнекамске. Из Набережных Челнов в город направили дополнительные медицинские бригады, а прокуратура запустила горячую линию для обращений жителей. Об этом сообщили в пресс-службах главы региона Рустама Минниханов и прокуратуры Татарстана.

Утром 10 августа руководитель Татарстана Рустам Минниханов обсудил последствия произошедшего с премьер-министром и вице-премьерами республики. По итогам совещания правительству поручили обеспечить пострадавших всей необходимой медицинской помощью. Для этого в Нижнекамск дополнительно отправили специалистов из Набережных Челнов.

Одновременно перед профильными службами поставили задачу как можно быстрее устранить последствия атаки. Жители города также могут обратиться за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль и следит за соблюдением прав граждан, пострадавших после удара беспилотников.

При Нижнекамской городской прокуратуре организовали приём населения. На месте обстановку лично контролирует городской прокурор Ильнур Гаянов. Получить консультацию можно по телефонам горячей линии: 8 (8555) 470-303 и 8 (843) 291-18-81.

По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 12, пострадали 40 человек. Life.ruследит за ситуацией и собирает актуальные данные о пострадавших, последствиях удара и хронологию событий в обновляемом материале.