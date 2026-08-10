«Террористический шантаж»: В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ атаковали Нижнекамск

Атака ВСУ на Нижнекамск могла быть попыткой Киева вынудить Москву пойти на краткую заморозку конфликта, чтобы украинская армия успела пополнить запасы вооружений. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, ситуация на фронте для Украины ухудшается, а запросы Киева к западным партнёрам на дополнительное вооружение остаются удовлетворены не в полном объёме. На этом фоне украинская сторона пытается добиться паузы другими способами.

«Киев пытается таким террористическим шантажом принудить Москву остановить или заморозить конфликт на короткое время», — заявил Чепа в разговоре с NEWS.ru.

Такая передышка нужна ВСУ, чтобы получить недостающее оружие, перестроить свои силы и затем возобновить боевые действия с новыми возможностями, подчеркнул собеседник издания. Саму атаку на Нижнекамск депутат назвал попыткой дестабилизировать обстановку внутри России.