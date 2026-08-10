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10 августа, 10:03

Количество обратившихся за медпомощью в Нижнекамске выросло до 75 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Медицинские службы зафиксировали резкий рост обращений после утреннего инцидента. На текущий момент зафиксировано 75 заявок о помощи от жителей Нижнекамска. Число жертв составляет 13 человек.

Двадцати одному пациенту потребовалась срочная госпитализация. Их направили в стационары для проведения экстренных операций. Остальным назначили амбулаторное наблюдение и выдали необходимые медикаменты.

Состояние большинства доставленных оценивается докторами как средней тяжести. Однако специалисты не исключают ухудшения показателей у ряда травмированных. В клиниках развёрнуты дополнительные койки для приёма пострадавших.

Власти республики призывают граждан сообщать о местонахождении пропавших соседей. Волонтёры организуют подвоз медикаментов и донорской крови к дверям лечебных центров. Психологи работают с родственниками людей, находящихся в реанимации.

Спасатели продолжают разбор завалов в повреждённых строениях. Существует вероятность обнаружения новых потерпевших под обломками зданий. Поисковая операция осложняется риском повторения воздушных ударов.

Город перешел на режим усиленного контроля правопорядка. Доступ в наиболее пострадавшие кварталы ограничен для гражданских лиц. Жители стараются не покидать убежищ без крайней необходимости.

В Нижнекамске после атаки дронов ВСУ запустили горячую линию
В Нижнекамске после атаки дронов ВСУ запустили горячую линию

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 13 человек, в их числе есть ребеёнок. В республике объявлен траур.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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