Количество обратившихся за медпомощью в Нижнекамске выросло до 75 человек

Медицинские службы зафиксировали резкий рост обращений после утреннего инцидента. На текущий момент зафиксировано 75 заявок о помощи от жителей Нижнекамска. Число жертв составляет 13 человек.

Двадцати одному пациенту потребовалась срочная госпитализация. Их направили в стационары для проведения экстренных операций. Остальным назначили амбулаторное наблюдение и выдали необходимые медикаменты.

Состояние большинства доставленных оценивается докторами как средней тяжести. Однако специалисты не исключают ухудшения показателей у ряда травмированных. В клиниках развёрнуты дополнительные койки для приёма пострадавших.

Власти республики призывают граждан сообщать о местонахождении пропавших соседей. Волонтёры организуют подвоз медикаментов и донорской крови к дверям лечебных центров. Психологи работают с родственниками людей, находящихся в реанимации.

Спасатели продолжают разбор завалов в повреждённых строениях. Существует вероятность обнаружения новых потерпевших под обломками зданий. Поисковая операция осложняется риском повторения воздушных ударов.

Город перешел на режим усиленного контроля правопорядка. Доступ в наиболее пострадавшие кварталы ограничен для гражданских лиц. Жители стараются не покидать убежищ без крайней необходимости.