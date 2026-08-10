Количество обратившихся за медпомощью в Нижнекамске выросло до 75 человек
Обложка © Life.ru
Медицинские службы зафиксировали резкий рост обращений после утреннего инцидента. На текущий момент зафиксировано 75 заявок о помощи от жителей Нижнекамска. Число жертв составляет 13 человек.
Двадцати одному пациенту потребовалась срочная госпитализация. Их направили в стационары для проведения экстренных операций. Остальным назначили амбулаторное наблюдение и выдали необходимые медикаменты.
Состояние большинства доставленных оценивается докторами как средней тяжести. Однако специалисты не исключают ухудшения показателей у ряда травмированных. В клиниках развёрнуты дополнительные койки для приёма пострадавших.
Власти республики призывают граждан сообщать о местонахождении пропавших соседей. Волонтёры организуют подвоз медикаментов и донорской крови к дверям лечебных центров. Психологи работают с родственниками людей, находящихся в реанимации.
Спасатели продолжают разбор завалов в повреждённых строениях. Существует вероятность обнаружения новых потерпевших под обломками зданий. Поисковая операция осложняется риском повторения воздушных ударов.
Город перешел на режим усиленного контроля правопорядка. Доступ в наиболее пострадавшие кварталы ограничен для гражданских лиц. Жители стараются не покидать убежищ без крайней необходимости.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 13 человек, в их числе есть ребеёнок. В республике объявлен траур.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.