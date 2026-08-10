В Нижнекамске после атаки дронов ВСУ запустили горячую линию

Жители Нижнекамска могут обратиться на горячую линию после атаки беспилотников. Ситуацию в городе взяла на контроль прокуратура Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём обращений организовали в Нижнекамской городской прокуратуре. Жители могут сообщить о возникших проблемах и получить необходимую помощь. Надзорное ведомство также наладило взаимодействие с другими уполномоченными структурами, которые участвуют в ликвидации последствий произошедшего.

Работу на месте лично контролирует прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. Представители прокуратуры следят за соблюдением прав горожан. Обратиться на горячую линию можно по номерам 8 (8555) 470-303 и 8 (843) 291-18-81. В ведомстве призвали жителей пользоваться указанными телефонами для обращений по ситуации, сложившейся после атаки беспилотников.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки на промышленные и гражданские объекты Татарстана. Произошедшее квалифицировали как террористический акт. Удар по территории республики нанесли вооружённые формирования Украины. Одним из затронутых городов стал Нижнекамск.