СК РФ возбудил дело о теракте после атаки на Нижнекамск

Следственный комитет РФ официально открыл производство по уголовному делу, квалифицировав инцидент в Татарстане как теракт. Причиной послужила атака вооружённых формирований Украины, направленная на Нижнекамск.

О принятом решении сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что расследование ведется по статье 205 УК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)», — отметила она.

Действия украинских сил были сфокусированы на инфраструктурных узлах региона. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Специалисты собирают доказательную базу, чтобы привлечь ответственных за нападение к ответственности. Дальнейшие следственные мероприятия помогут детально восстановить картину налета и степень ущерба, нанесенного гражданским и производственным площадкам.