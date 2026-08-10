Глава Татарстана выразил соболезнования Мирзиёеву и Рахмону после атаки БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями президентам Таджикистана и Узбекистана. Поводом стала гибель граждан этих стран при атаке БПЛА на Нижнекамск. По данным пресс-службы руководителя республики, жертвами удара по хостелу стали девять человек, включая иностранных граждан.

Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.