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10 августа, 15:08

Глава Татарстана выразил соболезнования Мирзиёеву и Рахмону после атаки БПЛА

Обложка © РИА Новости / Максим Платонов

Обложка © РИА Новости / Максим Платонов

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями президентам Таджикистана и Узбекистана. Поводом стала гибель граждан этих стран при атаке БПЛА на Нижнекамск. По данным пресс-службы руководителя республики, жертвами удара по хостелу стали девять человек, включая иностранных граждан.

«Рустам Минниханов направил телеграммы-соболезнования президентам Узбекистана и Таджикистана», — сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.

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Наталья Демьянова
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