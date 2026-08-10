МИД пообещал суровое наказание за удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску

Каждого, кто причастен к ударам украинских военных по Белгороду и Нижнекамску, найдут и сурово накажут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что наказание для виновных будет неотвратимым. Дипломаты обратились к мировому сообществу, международным организациям и независимым журналистам с призывом дать жёсткую оценку действиям Киева.

«Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России», — говорится в заявлении МИД.

В своём заявлении Захарова дала понять, что сердца российских дипломатов переполнены скорбью из-за невосполнимых утрат, и отдельно остановилась на пожеланиях стойкости и быстрого физического восстановления всем госпитализированным.

Представитель МИД РФ также отметила, что российскими следователями инициированы уголовные производства по фактам совершения террористических актов. Личности всех соучастников и организаторов будут достоверно установлены в кратчайшие сроки. В отношении виновных предусмотрено как максимально строгое наказание в рамках закона, так и альтернативный сценарий — применение мер военного характера, не оставляющий шансов на безнаказанность.