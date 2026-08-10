МИД пообещал суровое наказание за удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску
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Каждого, кто причастен к ударам украинских военных по Белгороду и Нижнекамску, найдут и сурово накажут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что наказание для виновных будет неотвратимым. Дипломаты обратились к мировому сообществу, международным организациям и независимым журналистам с призывом дать жёсткую оценку действиям Киева.
«Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России», — говорится в заявлении МИД.
В своём заявлении Захарова дала понять, что сердца российских дипломатов переполнены скорбью из-за невосполнимых утрат, и отдельно остановилась на пожеланиях стойкости и быстрого физического восстановления всем госпитализированным.
Представитель МИД РФ также отметила, что российскими следователями инициированы уголовные производства по фактам совершения террористических актов. Личности всех соучастников и организаторов будут достоверно установлены в кратчайшие сроки. В отношении виновных предусмотрено как максимально строгое наказание в рамках закона, так и альтернативный сценарий — применение мер военного характера, не оставляющий шансов на безнаказанность.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. По предварительным данным, ВСУ применили дроны типа «Бобёр» и «Лютый». В результате погибли 13 человек, среди жертв есть ребёнок — девочка погибла до прибытия скорой. Пострадали 75 человек. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.
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