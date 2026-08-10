Данные об атаках на Нижнекамск и Белгород передадут в международные организации

Материалы об атаках беспилотников на Нижнекамск и Белгород передадут российским делегациям в международных организациях. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Всё, что мы сейчас соберём, подтверждающие материалы, будут переданы нашим делегациям в основных международных организациях, всем заинтересованным лицам и структурам, исполнительным органам», — сказал дипломат.

Утром 10 августа беспилотники атаковали Нижнекамск. По данным пресс-службы главы Татарстана, удары пришлись по производственным и гражданским объектам, есть погибшие. В республике объявили траур.

Мирошник также упомянул атаку на Белгородскую область. Как сообщал региональный оперштаб, за сутки территорию региона атаковали 308 беспилотников, 162 из них были сбиты или подавлены. В результате погибли мирные жители, десятки человек обратились за медицинской помощью.