Вина за гибель людей при атаке беспилотников на Нижнекамск лежит, в частности, на западных странах, которые вооружали Киев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит», — написал Мирошник в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ответственность за произошедшее, по его мнению, несут не только непосредственные исполнители, но и те, кто снабжал Киев вооружением. Дипломат призвал западные государства помнить о последствиях военной поддержки Украины.

После атаки на Нижнекамск прокуратура Татарстана открыла горячую линию для жителей, а ситуацию в городе взяла на контроль. Горожане могут обратиться за помощью и сообщить о возникших проблемах. Подробнее — в материале Life.ru.