«Каждая оборванная жизнь — на их совести»: Мирошник обвинил спонсоров Киева в гибели людей в Нижнекамске
Мирошник: Запад несёт ответственность за гибель людей в Нижнекамске
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Вина за гибель людей при атаке беспилотников на Нижнекамск лежит, в частности, на западных странах, которые вооружали Киев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит», — написал Мирошник в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что ответственность за произошедшее, по его мнению, несут не только непосредственные исполнители, но и те, кто снабжал Киев вооружением. Дипломат призвал западные государства помнить о последствиях военной поддержки Украины.
После атаки на Нижнекамск прокуратура Татарстана открыла горячую линию для жителей, а ситуацию в городе взяла на контроль. Горожане могут обратиться за помощью и сообщить о возникших проблемах. Подробнее — в материале Life.ru.
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