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10 августа, 09:13

«Каждая оборванная жизнь — на их совести»: Мирошник обвинил спонсоров Киева в гибели людей в Нижнекамске

Мирошник: Запад несёт ответственность за гибель людей в Нижнекамске

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Вина за гибель людей при атаке беспилотников на Нижнекамск лежит, в частности, на западных странах, которые вооружали Киев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит», написал Мирошник в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ответственность за произошедшее, по его мнению, несут не только непосредственные исполнители, но и те, кто снабжал Киев вооружением. Дипломат призвал западные государства помнить о последствиях военной поддержки Украины.

Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок
Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок

После атаки на Нижнекамск прокуратура Татарстана открыла горячую линию для жителей, а ситуацию в городе взяла на контроль. Горожане могут обратиться за помощью и сообщить о возникших проблемах. Подробнее — в материале Life.ru.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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