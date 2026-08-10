В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ мужчина получил ранения лица и колена

В Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В настоящее время бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу для оказания необходимой квалифицированной помощи. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель», — сказано в сообщении.

В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.

В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль, в селе Вознесеновка после удара FPV-дрона произошло возгорание машины, которое было потушено. В городе Шебекино беспилотник сдетонировал у частного дома, повредив фасад, забор, автомобиль и прицеп, несколько других FPV-дронов атаковали предприятие — пострадали остекление, фасады двух зданий и грузовой автомобиль. В селе Новая Таволжанка от атаки дрона загорелся грузовой автомобиль, возгорание удалось ликвидировать.

В селе Борки Валуйского округа на территории предприятия произошёл взрыв FPV-дрона, повредивший складское помещение. В селе Почаево Грайворонского округа в результате атаки беспилотника повреждены остекление, кровля и входная группа частного жилого дома.

Ранее водитель грузовика погиб в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ДНР. Ещё один человек получил ранения. Пострадавшим оказался сотрудник АЗС. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.