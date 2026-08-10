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10 августа, 17:59

Захарова: Большинство погибших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск — иностранцы

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что среди жертв атаки БПЛА на Нижнекамск преобладают иностранные граждане. По предварительным данным, в результате налёта погибли восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

«Погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых – иностранные граждане (по предварительной информации, восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана). Около 20 иностранцев получили ранения», — сказала Захарова.

Дипломат назвала удар ВСУ по Нижнекамску провокацией, нацеленной на подрыв связей России с партнёрами. Она подчеркнула, что выбор цели был неслучайным и преследовал политические цели. Также Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.

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Наталья Демьянова
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