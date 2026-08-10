Минниханов: Атакованный в Нижнекамске хостел не является промышленным объектом

Глава Татарстана Рустам Минниханов опроверг предположения о том, что удар дронов ВСУ по хостелу в Нижнекамске был нанесён по промышленному объекту. Он заявил, что здание не является промзоной, а проживавшие там рабочие не были связаны с производством.

«Это гражданские люди, которые находились на объекте, который не был рядом с промышленным объектом», — сказал Минниханов журналистам.

До этого сообщалось, что девять из 13 погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск в понедельник находились в здании хостела.

Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.