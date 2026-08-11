При атаке ВСУ в Воронежской области погиб мужчина, ещё два человека пострадали

В ночное время средствами противовоздушной обороны над территорией Воронежа и пяти районов области были выявлены и ликвидированы пятнадцать беспилотников. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов тяжёлые травмы получил 49-летний мужчина. Он скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Также зафиксировано ещё два случая ранений среди местных жителей: один пострадавший в момент удара был на открытой местности, а другой — на площадке крупного логистического объекта.

«В том же районе в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании. На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идёт тушение пожара на 20 тыс. кв. м. На месте находятся оперативные службы», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Кроме того, обломками беспилотных летательных аппаратов были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Ране на логистических объектах Wildberries в Воронежской области были выполнены эвакуационные мероприятия. Логистические объекты компании эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Это следует из заявления пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.