В Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries
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На логистических объектах Wildberries в Воронежской области выполнены эвакуационные мероприятия в соответствии с требованиями безопасности. Это следует из заявления пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.
«Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — сказано в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что информация о массовом прекращении работы пунктов выдачи Wildberries оказалась ложной. Официальный представитель объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) назвал подобные сообщения не соответствующими реальности. По данным бизнеса, сеть продолжает стабильную работу без сбоев.
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