Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 23:45

В Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasokulov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasokulov

На логистических объектах Wildberries в Воронежской области выполнены эвакуационные мероприятия в соответствии с требованиями безопасности. Это следует из заявления пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.

«Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности»,  сказано в заявлении.

Минпромторг изучает меры поддержки Wildberries после атак на склады
Минпромторг изучает меры поддержки Wildberries после атак на склады

Ранее Life.ru писал, что информация о массовом прекращении работы пунктов выдачи Wildberries оказалась ложной. Официальный представитель объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) назвал подобные сообщения не соответствующими реальности. По данным бизнеса, сеть продолжает стабильную работу без сбоев.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar