Минпромторг изучает меры поддержки Wildberries после атак на склады

Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что правительство рассматривает предложения по поддержке маркетплейса Wildberries, логистические объекты которого подвергаются атакам ВСУ. По словам статс-секретаря, торговые предприятия никогда раньше не получали господдержки, но текущая ситуация является уникальной.

Селлеры Wildberries обратились с просьбой о предоставлении отсрочки или рассрочки по налогам и другим обязательным платежам. Эти предложения сейчас изучает финансовый блок правительства. Минпромторг пока не сформировал окончательную позицию по данному вопросу.

Чекушов также отметил, что маркетплейс достаточно успешно справляется с последствиями атак. Компания перенаправляет логистические потоки и продолжает работу, несмотря на возникшие сложности.