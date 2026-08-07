Минпромторг изучает меры поддержки Wildberries после атак на склады
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Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что правительство рассматривает предложения по поддержке маркетплейса Wildberries, логистические объекты которого подвергаются атакам ВСУ. По словам статс-секретаря, торговые предприятия никогда раньше не получали господдержки, но текущая ситуация является уникальной.
Селлеры Wildberries обратились с просьбой о предоставлении отсрочки или рассрочки по налогам и другим обязательным платежам. Эти предложения сейчас изучает финансовый блок правительства. Минпромторг пока не сформировал окончательную позицию по данному вопросу.
Чекушов также отметил, что маркетплейс достаточно успешно справляется с последствиями атак. Компания перенаправляет логистические потоки и продолжает работу, несмотря на возникшие сложности.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что власти рассматривают налоговые послабления для пострадавших продавцов Wildberries. Рабочая группа представит свои инициативы на следующей неделе, при этом продолжительность льготного периода определят с учётом масштаба ущерба и финансовых возможностей заявителей. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко направил 100 млн рублей на выдачу льготных займов пострадавшим и сформировал оперативный штаб.
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