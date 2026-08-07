Wildberries запустит партнёрскую программу по открытию складов

Wildberries запускает партнёрскую программу, которая позволит предпринимателям открывать склады для работы с товарами маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут создать партнёрский хаб. За обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейс будет выплачивать им вознаграждение.

Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что новая схема поможет ускорить доставку заказов покупателям, а предпринимателям и владельцам подходящих помещений — получить дополнительный источник дохода и расширить свой бизнес.

Подать заявку уже могут владельцы и арендаторы помещений из всех регионов России. В компании отметили, что дальнейшее развитие проекта будет зависеть от количества заявок и интереса потенциальных партнёров.

Запуск программы происходит на фоне мер поддержки продавцов, чьи товары пострадали после атак на логистические объекты Wildberries. По словам Татьяны Ким, часть селлеров начала получать выплаты ещё 22 июля, также компания предоставила трёхмесячную отсрочку по кредитам.

Кроме того, разработкой дополнительных мер поддержки предпринимателей по поручению вице-премьера Александра Новака занимаются Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Банк России и профильные объединения бизнеса.