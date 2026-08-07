Возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге удалось локализовать

Очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries в Свердловской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

В компании отметили, что оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Благодаря их быстрым действиям распространение огня удалось остановить. Пламя не добралось до большей части хранившихся на складе товаров.

Напомним, что пожар на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге начался после атаки дрона ВСУ. Компания перестроила логистику, перенаправив товары на другие площадки.