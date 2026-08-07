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7 августа, 07:18

Возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге удалось локализовать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries в Свердловской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

В компании отметили, что оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Благодаря их быстрым действиям распространение огня удалось остановить. Пламя не добралось до большей части хранившихся на складе товаров.

Жога сообщил об эвакуации 800 человек со склада Wildberries в Екатеринбурге
Жога сообщил об эвакуации 800 человек со склада Wildberries в Екатеринбурге

Напомним, что пожар на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге начался после атаки дрона ВСУ. Компания перестроила логистику, перенаправив товары на другие площадки.

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Юрий Лысенко
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