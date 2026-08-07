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7 августа, 05:20

Жога сообщил об эвакуации 800 человек со склада Wildberries в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Из-за атаки БПЛА на логистический склад Wildberries в Екатеринбурге из здания эвакуировали около 800 человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога в своём телеграм-канале.

По его словам, в результате удара на территории объекта возник пожар. Все находившиеся внутри были оперативно выведены в безопасное место, пострадавших нет.

Жога отметил, что экстренные службы быстро приступили к ликвидации последствий происшествия и обеспечению безопасности людей.

Полпред также призвал жителей сохранять бдительность. В случае обнаружения беспилотника в воздушном пространстве гражданам рекомендовано незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

Для пострадавших продавцов Wildberries могут ввести налоговые льготы
Для пострадавших продавцов Wildberries могут ввести налоговые льготы

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге начался пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки украинского беспилотника. В связи с этим компания перестроила логистику — товары поступают на другие площадки.

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