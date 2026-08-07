Жога сообщил об эвакуации 800 человек со склада Wildberries в Екатеринбурге
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Из-за атаки БПЛА на логистический склад Wildberries в Екатеринбурге из здания эвакуировали около 800 человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога в своём телеграм-канале.
По его словам, в результате удара на территории объекта возник пожар. Все находившиеся внутри были оперативно выведены в безопасное место, пострадавших нет.
Жога отметил, что экстренные службы быстро приступили к ликвидации последствий происшествия и обеспечению безопасности людей.
Полпред также призвал жителей сохранять бдительность. В случае обнаружения беспилотника в воздушном пространстве гражданам рекомендовано незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге начался пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки украинского беспилотника. В связи с этим компания перестроила логистику — товары поступают на другие площадки.
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