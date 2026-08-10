Информация о массовом прекращении работы пунктов выдачи Wildberries оказалась ложной. Официальный представитель объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) назвал подобные сообщения не соответствующими реальности. По данным бизнеса, сеть продолжает стабильную работу без сбоев.

Текущая инфраструктура маркетплейса только расширяется. На данный момент количество точек выдачи достигло 98 тысяч. Это на тринадцать процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Статистика полностью опровергает тезис о потере интереса со стороны заказчиков. Представители фирмы подчеркнули отсутствие спада активности покупателей по результатам июля. Спрос на услуги доставки остается стабильно высоким.

Предпринимательское сообщество также демонстрирует доверие к платформе. Поток желающих запустить собственный пункт под этим брендом увеличился почти в два раза. Это подтверждает высокую маржинальность и устойчивость бизнес-модели.

Таким образом, информационный шум вокруг якобы закрытия офисов является недостоверным. Фактические данные свидетельствуют об экстенсивном развитии логистического оператора. Сеть охватывает всё большее число населенных пунктов страны.