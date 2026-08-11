Ночью в Ростовской области сбили более 60 дронов в 11 районах

В ночное время суток в ходе отражения массированной воздушной атаки на территорию Ростовской области подразделениями противовоздушной обороны уничтожено свыше шестидесяти БПЛА. Удары были зафиксированы в одиннадцати районах — Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Данных о пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. На местах падения сбитых беспилотных аппаратов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе возгорание произошло в лесной полосе, в Каменском районе огонь распространился на двух участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая трава в районе посёлков Аграрный и Антоновка. Благодаря оперативным действиям все пожары были оперативно потушены.

Ранее в Белгородском округе, в селе Весёлая Лопань, во время атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения лица и колена. В посёлке Майский частный жилой дом подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего была пробита кровля здания. В посёлке Октябрьский произошла детонация беспилотников, что привело к повреждениям: выбиты стёкла в двух частных домах, а также нанесён ущерб двум гаражам и одному автомобилю.