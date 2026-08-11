Ночью 11 августа в небе над Тульской областью сбили 9 украинских беспилотников
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Силами противовоздушной обороны в ночное время над Тульской областью были сбиты 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее водитель грузовика погиб в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ДНР. Ещё один человек получил ранения. Пострадавшим оказался сотрудник АЗС. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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