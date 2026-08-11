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Регион
11 августа, 02:32

Ночью 11 августа в небе над Тульской областью сбили 9 украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силами противовоздушной обороны в ночное время над Тульской областью были сбиты 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 13
Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 13

Ранее водитель грузовика погиб в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ДНР. Ещё один человек получил ранения. Пострадавшим оказался сотрудник АЗС. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Алена Пенчугина
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