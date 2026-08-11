В Воронежской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два склада
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Атака беспилотников в Воронежской области привела к пожарам на двух складах крупной компании. Губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале сообщил, что на одном из объектов огонь удалось локализовать на 16 тысячах квадратных метров, а на другом площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров — там тушение продолжается.
«На месте находятся оперативные службы», — уточнил Гусев.
В ночное время средствами противовоздушной обороны над территорией Воронежа и пяти районов области были выявлены и ликвидированы пятнадцать беспилотников. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также зафиксировано ещё два случая ранений среди местных жителей: один пострадавший в момент удара был на открытой местности, а другой — на площадке крупного логистического объекта.
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