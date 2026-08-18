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18 августа, 03:51

БПЛА попал в склад Wildberries в Подмосковье, пожара удалось избежать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Склад Wildberries получил повреждения в Подмосковье в результате масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, один из БПЛА попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Возгорание на объекте удалось локализовать.

Всего, по данным губернатора, этой ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили над территорией Московской области более 150 БПЛА. Их сбивали в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа 2026 года: пострадавшие, Коломна и отключения света
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 августа 2026 года: пострадавшие, Коломна и отключения света

Также Воробьёв сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Ребёнок получил осколочное ранение кисти и был доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.

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Артём Гапоненко
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