БПЛА попал в склад Wildberries в Подмосковье, пожара удалось избежать

Склад Wildberries получил повреждения в Подмосковье в результате масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, один из БПЛА попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Возгорание на объекте удалось локализовать.

Всего, по данным губернатора, этой ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили над территорией Московской области более 150 БПЛА. Их сбивали в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали.

Также Воробьёв сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Ребёнок получил осколочное ранение кисти и был доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.