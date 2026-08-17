Хинштейн: В Курске из-за атаки БПЛА повреждено остекление двух балконов
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Остекление двух балконов в многоквартирном доме повреждено в Курске в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, беспилотник сдетонировал в Юго-Западном микрорайоне города. Помимо жилого дома, повреждения получили несколько автомобилей.
На место происшествия направлены оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в приграничье Курской области погиб мужчина. Трагедия произошла в посёлке Коренево, машина была припаркована у частного дома.
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