Хинштейн: В Курске из-за атаки БПЛА повреждено остекление двух балконов

Остекление двух балконов в многоквартирном доме повреждено в Курске в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник сдетонировал в Юго-Западном микрорайоне города. Помимо жилого дома, повреждения получили несколько автомобилей.

На место происшествия направлены оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.