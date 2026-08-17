Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 20:42

Хинштейн: В Курске из-за атаки БПЛА повреждено остекление двух балконов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Остекление двух балконов в многоквартирном доме повреждено в Курске в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник сдетонировал в Юго-Западном микрорайоне города. Помимо жилого дома, повреждения получили несколько автомобилей.

На место происшествия направлены оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

В Курском приграничье мужчина подорвался на мине ВСУ во время работы в поле
В Курском приграничье мужчина подорвался на мине ВСУ во время работы в поле

Ранее при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в приграничье Курской области погиб мужчина. Трагедия произошла в посёлке Коренево, машина была припаркована у частного дома.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar