В Курском приграничье мужчина подорвался на мине ВСУ во время работы в поле

В Льговском районе Курской области 41-летний мужчина получил травму, когда наехал на взрывное устройство во время работы в поле. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По словам главы области, пострадавший обратился в поликлинику Рыльской ЦРБ с акубаротравмой уже после происшествия.

«Очередные жертвы украинских преступлений», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что жизни мужчины ничего не угрожает. Медики назначили ему лечение и будут наблюдать за состоянием в поликлинике, без госпитализации, добавил он.

А ранее в Глушковском районе Курской области тяжёлые травмы получил 54-летний местный житель. Он нашёл в лесополосе подозрительную коробку, которая взорвалась, как только мужчина её поднял. Пострадавший лишился обеих ног и руки и оказался в критическом состоянии. Медики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего его должны были доставить в Курск.