Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 16:09

В Курском приграничье мужчина подорвался на мине ВСУ во время работы в поле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Льговском районе Курской области 41-летний мужчина получил травму, когда наехал на взрывное устройство во время работы в поле. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По словам главы области, пострадавший обратился в поликлинику Рыльской ЦРБ с акубаротравмой уже после происшествия.

«Очередные жертвы украинских преступлений», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что жизни мужчины ничего не угрожает. Медики назначили ему лечение и будут наблюдать за состоянием в поликлинике, без госпитализации, добавил он.

Удар БПЛА оставил без света более 46 тыс. жителей Курской области
Удар БПЛА оставил без света более 46 тыс. жителей Курской области

А ранее в Глушковском районе Курской области тяжёлые травмы получил 54-летний местный житель. Он нашёл в лесополосе подозрительную коробку, которая взорвалась, как только мужчина её поднял. Пострадавший лишился обеих ног и руки и оказался в критическом состоянии. Медики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего его должны были доставить в Курск.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar